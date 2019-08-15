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Летние олимпийские виды спорта

Сиволап и Ярзуткин проиграли бразильцам на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Встреча завершилась со счетом 21:18, 21:18 в пользу Алисона Серутти и Альваро Фильо

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Максим Сиволап и Артем Ярзуткин уступили в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне проиграли бразильцам Алисону Серутти и Альваро Фильо со счетом 18:21, 18:21. В другом матче группы В латвийцы Янис Смединс и Александр Самойлов переиграли канадцев Сэма Педлоу и Сэма Шахтера (15:21, 26:24, 15:12).

Ранее российские пары в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, Никиты Лямина и Тараса Мыськива, а также Константина Семенова и Ильи Лешукова одержали победы в группах А, Е и Н соответственно. Максим Худяков и Руслан Быканов потерпели поражение в матче группы D.

В июне Сиволап и Ярзуткин стали вторыми на этапе Мирового тура в австрийском Бадене.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

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Летние олимпийские виды спорта
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