Боксеры из 91 страны примут участие на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге

ТАСС, 15 августа. Спортсмены из 91 страны заявились на чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, 488 боксеров выступят на турнире.

Перед началом чемпионата мира сборную России возглавил Виктор Фархутдинов. Состав сборной России будет утвержден после контрольных спаррингов, которые пройдут 18 августа. Перед турниром российская команда проведет сборы в Кисловодске и Златоусте.

На прошлом чемпионате мира, который прошел в немецком Гамбурге в 2017 году, россияне сумели завоевать одну серебряную (Евгений Тищенко в весовой категории до 91 кг) и одну бронзовую медали (Тамир Галанов в весовой категории до 52 кг).

XX чемпионат мира по боксу пройдет с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге на арене "Екатеринбург-ЭКСПО". В 1989 году чемпионат мира прошел в Москве.