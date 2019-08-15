Красильников и Стояновский вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали вторую победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве и вышли в плей-офф. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне выиграли у голландцев Кристиана Варенхорста и Стивена ван де Велде со счетом 21:12, 21:14. Другой матч группы А между чилийцами Марко Грималтом и Эстебаном Грималтом и турками Селчуком Секерджи и Сафой Урлу состоится в пятницу.

В первом туре россияне оказались сильнее турецкой пары, в заключительном матче группы Красильников и Стояновский встретятся с чилийцами.

В турнирной таблице россияне занимают первое место, набрав четыре очка, второе место занимают голландцы (три очка), обе пары провели по две встречи. Турки и чилийцы имеют в активе по одному очку, они провели по одной встрече. Россияне обеспечили себе выход из группы, в последнем туре определится стадия, с которой они стартуют в плей-офф (1/8 или 1/16 финала).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.