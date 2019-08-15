Гиря сохранила лидерство в турнирной таблице Суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 15 августа. Шахматистка Ольга Гиря черными фигурами сыграла вничью с Натальей Погониной в партии пятого тура Суперфинала чемпионата России и сохранила лидерство в турнирной таблице соревнований. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Александра Костенюк белыми победила Дарью Чарочкину, Валентина Гунина белыми оказалась сильнее Маргариты Потаповой, Анастасия Боднарук черными переиграла Зарину Шафигуллину. Партии Полина Шувалова - Алина Кашлинская и Елена Томилова - Александра Горячкина завершились вничью.

После пяти туров Гиря сохраняет лидерство (четыре очка), следом за ней идут Погонина и Кашлинская (по 3,5 очка), Гунина и Горячкина (по три очка), Костенюк (2,5 очка), Потапова, Боднарук, Чарочкина (по два очка), таблицу замыкают Шафигуллина, Шувалова и Томилова (по 1,5 очка).

В мужской части соревнований Эрнесто Инаркиев черными обыграл Дмитрия Яковенко, Алексей Дреев белыми победил Владислава Артемьева, Евгений Томашевский белыми оказался сильнее Владимира Федосеева. Партии Никита Витюгов - Максим Матлаков, Кирилл Алексеенко - Александр Предке и Алексей Сарана - Александр Мотылев завершились вничью.

В турнирной таблице после пяти туров лидируют Инаркиев, Матлаков, Предке и Томашевский (по три очка), далее идут Артемьев, Мотылев, Алексеенко, Витюгов и Дреев (по 2,5 очка), Федосеев и Сарана (по два очка), таблицу замыкает Яковенко (1,5 очка).

Шестой тур пройдет в пятницу. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 22 августа, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - мужчины, 3,5 млн - женщины).