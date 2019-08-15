ФИФА пожизненно отстранила бывшего члена исполкома КОНМЕБОЛ за взяточничество

ТАСС, 15 августа. Судебная инстанция независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) наложила пожизненный запрет на футбольную деятельность для бывшего казначея и члена исполнительного комитета Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Ромера Осуны. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что в ходе расследования была раскрыта схема взяточничества в 2012-2015 годах. В частности, упоминается роль Осуны в заключении контрактов с компаниями на маркетинговые права на турниры под эгидой КОНМЕБОЛ.

В итоге было решено пожизненно отстранить Осуну от футбольной деятельности и оштрафовать его на 1 млн швейцарских франков.