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Мировой футбол

ФИФА пожизненно отстранила бывшего члена исполкома КОНМЕБОЛ за взяточничество

Также он оштрафован на 1 млн швейцарских франков

ТАСС, 15 августа. Судебная инстанция независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) наложила пожизненный запрет на футбольную деятельность для бывшего казначея и члена исполнительного комитета Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Ромера Осуны. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что в ходе расследования была раскрыта схема взяточничества в 2012-2015 годах. В частности, упоминается роль Осуны в заключении контрактов с компаниями на маркетинговые права на турниры под эгидой КОНМЕБОЛ.

В итоге было решено пожизненно отстранить Осуну от футбольной деятельности и оштрафовать его на 1 млн швейцарских франков.

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