Россияне Семенов и Лешуков вышли в плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Константин Семенов и Илья Лешуков одержали вторую победу на групповом этапе и вышли в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне победили чехов Ондрея Перушича и Давида Швейнера со счетом 21:18, 21:15. Другой матч группы Н между украинцами Сергеем Поповым и Ярославом Гордеевым и мексиканцами Ломбардо Онтиверосом и Хуаном Вирдженом состоится в пятницу.

В первом туре россияне оказались сильнее украинской пары, в заключительном матче группы Семенов и Лешуков встретятся с мексиканцами.

В турнирной таблице россияне занимают первое место, набрав четыре очка, второе место занимают чехи (три очка), обе пары провели по две встречи. Мексиканцы и украинцы имеют в активе по одному очку, они провели по одной встрече. Россияне обеспечили себе выход из группы, в последнем туре определится стадия, с которой они стартуют в плей-офф (1/8 или 1/16 финала).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.