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Зимние олимпийские виды спорта

НОК Италии опасается, что страна будет лишена права провести ОИ-2026 из-за закона о спорте

Отношения между МОК и итальянским правительством ухудшились из-за принятия в стране реформ, которые затрагивают независимость НОК Италии

ТАСС, 15 августа. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может лишить Италию права провести зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за политической нестабильности в стране и нового закона о спорте. Его слова приводит итальянское издание Tuttosport.

В июне МОК выбрал местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. В августе отношения между МОК и итальянским правительством ухудшились из-за принятия в Италии реформ, которые затрагивают независимость НОК страны.

"Я очень волнуюсь по поводу будущего итальянского олимпийского спорта, - заявил Малаго. - Это беспокойство основано на внутриполитическом кризисе, неопределенности в отношении будущего правительства и отказом МОК одобрить закон о спорте, который был утвержден парламентом 6 августа. Мы рискуем разрушительными последствиями, такими как приостановка членства НОК и, следовательно, запрет нашим спортсменам участвовать в Играх в Токио 2020 года под итальянским флагом и получение статуса "независимого олимпийского атлета", за исключением сборных команд, а также возможный перенос зимних Олимпийских игр 2026 года из Милана и Кортина-д'Ампеццо после стольких усилий, которые мы предприняли, чтобы получить право на проведение Игр".

"27 августа в Милане состоится первое заседание оргкомитета Игр 2026 года, на котором будут присутствовать представители НОК, губернатор региона, мэры городов и члены правительства. Проблема заключается в том, что из-за последних политических событий мы не знаем, кто из официальных лиц государства примет участие во встрече. Также неясно, кто от имени правительства доберется до Лозанны в сентябре, чтобы развеять сомнения МОК в отношении закона о делегировании полномочий НОК правительству страны", - добавил Малаго.

7 августа итальянский Сенат отклонил резолюцию партии "Движения "5 звезд", преследующей целью не допустить строительство ВСМ Турин - Лион. Против документа вместе с оппозицией проголосовала партия "Лига". Это голосование обострило противоречия внутри правящей коалиции.

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ИталияЗимние олимпийские виды спорта
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