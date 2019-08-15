НОК Италии опасается, что страна будет лишена права провести ОИ-2026 из-за закона о спорте

ТАСС, 15 августа. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) может лишить Италию права провести зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за политической нестабильности в стране и нового закона о спорте. Его слова приводит итальянское издание Tuttosport.

В июне МОК выбрал местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. В августе отношения между МОК и итальянским правительством ухудшились из-за принятия в Италии реформ, которые затрагивают независимость НОК страны.

"Я очень волнуюсь по поводу будущего итальянского олимпийского спорта, - заявил Малаго. - Это беспокойство основано на внутриполитическом кризисе, неопределенности в отношении будущего правительства и отказом МОК одобрить закон о спорте, который был утвержден парламентом 6 августа. Мы рискуем разрушительными последствиями, такими как приостановка членства НОК и, следовательно, запрет нашим спортсменам участвовать в Играх в Токио 2020 года под итальянским флагом и получение статуса "независимого олимпийского атлета", за исключением сборных команд, а также возможный перенос зимних Олимпийских игр 2026 года из Милана и Кортина-д'Ампеццо после стольких усилий, которые мы предприняли, чтобы получить право на проведение Игр".

"27 августа в Милане состоится первое заседание оргкомитета Игр 2026 года, на котором будут присутствовать представители НОК, губернатор региона, мэры городов и члены правительства. Проблема заключается в том, что из-за последних политических событий мы не знаем, кто из официальных лиц государства примет участие во встрече. Также неясно, кто от имени правительства доберется до Лозанны в сентябре, чтобы развеять сомнения МОК в отношении закона о делегировании полномочий НОК правительству страны", - добавил Малаго.

7 августа итальянский Сенат отклонил резолюцию партии "Движения "5 звезд", преследующей целью не допустить строительство ВСМ Турин - Лион. Против документа вместе с оппозицией проголосовала партия "Лига". Это голосование обострило противоречия внутри правящей коалиции.