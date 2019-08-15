Россияне Лямин и Мыськив вышли в плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали вторую победу и вышли в плей-офф на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне переиграли итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николаи со счетом 25:23, 28:26. Другой матч второго тура группы Е между австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Валлером и швейцарцами Квентином Метралом и Флорианом Бреером состоится в пятницу.

В первом туре россияне оказались сильнее австрийской пары, в заключительном матче группы Лямин и Мыськив встретятся с швейцарцами.

В турнирной таблице россияне занимают первое место, набрав четыре очка, второе место занимают итальянцы (три очка), обе пары провели по две встречи. Австрийцы и швейцарцы имеют в активе по одному очку, они провели по одной встрече. Россияне обеспечили себе выход из группы, в последнем туре определится стадия, с которой они стартуют в плей-офф (1/8 или 1/16 финала).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.