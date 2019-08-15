Россиянин Рублев обыграл Федерера в третьем круге турнира в Цинциннати

ТАСС, 15 августа. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $5 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 21-летнего россиянина, матч продолжался 1 час 2 минуты. Спортсмены впервые встречались между собой, Рублев сделал шесть невынужденных ошибок, Федерер - 19. В четвертьфинале Рублев встретится с девятым сеяным турнира россиянином Даниилом Медведевым, который в матче третьего круга обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа. Рублев, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, впервые в карьере сыграет в четвертьфинале "Мастерса".

Рублев в третий раз обыграл теннисиста из топ-10 и второй раз из топ-5. В июле на турнире в немецком Гамбурге Рублев переиграл четвертую ракетку мира австрийца Доминика Тима (7:6 (7:3), 7:6 (7:5)), на том турнире Рублев дошел до финала, где уступил грузину Николозу Басилашвили (5:7, 6:4, 3:6). В 2017 году Рублев одержал победу над занимавшим тогда девятое место в рейтинге ATP болгарином Григором Димитровым на Открытом чемпионате США (7:5, 7:6 (7:5), 6:3).

Рублев находится на 70-м месте в рейтинге ATP. На его счету одна победа на турнирах ATP, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге, на турнирах серии Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах серии Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Открытый чемпионат США, один - Открытый чемпионат Франции. Всего в его активе 102 титула на турнирах ATP, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Федерер является семикратным чемпионом турнира в Цинциннати.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.