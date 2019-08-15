"Барселона" начнет защиту титула чемпиона Испании по футболу матчем с "Атлетиком"

ТАСС, 16 августа. Новый сезон первенства Испании по футболу начнется в пятницу матчем действующего чемпиона страны "Барселоны" и "Атлетика". Встреча пройдет в Бильбао и начнется в 22:00 мск.

Чемпионат Испании по футболу проводится с 1929 года. Нынешний турнир станет 89-м в истории. С 1936 по 1939 год соревнования не проводились из-за войны в стране. Самым титулованным клубом является мадридский "Реал" - 33 титула, "Барселона" выигрывала чемпионат 26 раз, однако становилась победителем семи из последних десяти первенств, третьим в этом списке идет мадридский "Атлетико" (10), у "Атлетика" из Бильбао восемь трофеев.

В предстоящем розыгрыше примут участие 20 команд, которые сыграют между собой в два круга. По итогам прошлого сезона элитный дивизион чемпионата Испании покинули "Жирона", "Райо Вальекано" и "Уэска". Их места заняли "Гранада", "Мальорка" и "Осасуна". Четыре лучшие команды стартующего первенства получат право выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21, а клубы, занявшие пятое и шестое места, сыграют в Лиге Европы.

В истории чемпионатов Испании только три команды ни разу не вылетали из элитного дивизиона - "Атлетик", "Барселона" и "Реал". Именно эти клубы стояли у истоков образования чемпионата. Самым результативным игроком испанского первенства является капитан "Барселоны" Лионель Месси, забивший 419 мячей в 452 матчах.

Дорога к очередному трофею

"Барселона" является самым титулованным клубом в Испании по общему количеству официальных трофеев на внутренней арене - 71. Каталонцы и в предстоящем сезоне будут главными претендентами на все титулы. При этом с 2015 года "Барселона" не побеждала в Лиге чемпионов.

Защиту титула чемпиона Испании команда начнет гостевым матчем на стадионе "Сан-Мамес" с "Атлетиком". Нынешний главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который возглавляет команду с 2017 года, пришел в каталонский клуб именно из "Атлетика", где проработал четыре сезона (2013-2017). С командой из Бильбао Вальверде стал обладателем Суперкубка Испании в 2015 году, переиграв "Барселону" (4:0, 1:1).

"Атлетик" на протяжении всей своей истории придерживается принципу, по которому за клуб играют только футболисты, являющиеся басками по одному из критериев. Под них попадают французские баски, иностранцы с баскскими корнями, а также выросшие в Басконии футболисты. После окончания сезона карьеру завершит капитан "Атлетика" Ариц Адурис, для которого чемпионат станет 12-м в составе команды. Он провел за клуб 388 матчей, забил 171 мяч, сделал 45 голевых передач и является третьим бомбардиром в истории команды, уступая Тельмо Сарре (333) и Даниэлю Руису (199).

"Барселона" усилила состав нападающим мадридского "Атлетико", чемпионом мира 2018 года Антуаном Гризманном, а также полузащитником амстердамского "Аякса" Френки де Йонгом. По данным портала Transfermarkt, переход трансфер Гризманна обошелся в €120 млн, а покупка Де Йонга - в €75 млн. Также каталонский клуб приобрел защитников Эмерсона из бразильского "Атлетико Минейро" и Хуниора Фирпо из "Бетиса".

Самой дорогой продажей "Барселоны" в межсезонье стал переход форварда Малкома в "Зенит" за €40 млн. Команду покинули полузащитник Андре Гомеш и вратарь Яспер Силлессен. Также каталонцы продали в дортмундскую "Боруссию" форварда Пако Алькасера, который прошлый сезон провел в немецком клубе на правах аренды.

Сможет ли реабилитироваться "Реал" с Зиданом

Мадридский "Реал" в прошлом сезоне занял третье место и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Команду возглавляли три тренера. Начал сезон Хулен Лопетеги, его сменил Сантьяго Солари, а в марте в клуб вернулся Зинедин Зидан. Француз ранее тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год, стал с ним чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В межсезонье состав "Реала" пополнили полузащитник Эден Азар, купленный за €100 млн у "Челси". Также мадридский клуб усилился полузащитником Родриго Гоэсом, защитниками Эдером Милитао и Ферланом Менди, а также форвардом Лукой Йовичем.

"Реал" пока не может расстаться с Гаретом Бэйлом, несмотря на то, что Зидан не рассчитывает на футболиста из Уэльса. Однако в предсезонных матчах Бэйл выходил на поле и даже отметился голом.

Клуб начнет новый сезон чемпионата Испании гостевым матчем с "Сельтой" 17 августа. Встречи между "Реалом" и "Барселоной" состоятся 27 октября и 1 марта.

"Валенсия" и Черышев поборются за путевку в Лигу чемпионов

Полузащитник сборной России Денис Черышев провел предыдущий сезон в "Валенсии" на правах аренды. В межсезонье клуб выкупил права на 28-летнего россиянина у "Вильярреала". По итогам прошлого чемпионата "Валенсия" заняла четвертое место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. В предстоящем сезоне команда снова имеет все шансы занять место в четверке сильнейших.

В прошлом розыгрыше Черышев провел за "Валенсию" 27 матчей в чемпионате Испании и забил два мяча. Полузащитник пропустил ряд игр из-за травм. К началу сезона футболист сборной России подходит здоровым и имеет все шансы застолбить за собой место в стартовом составе команды.

Помимо вратаря Силлессена, ряды "Валенсии" пополнили защитники Эльяким Мангаля и Сальва Руис, полузащитники Ману Вальеха и Джейсон, а также нападающий Макси Гомес. Стартовый матч "Валенсия" проведет 17 августа на своем поле с одним из конкурентов в борьбе за попадание в четверку сильнейших - "Реал Сосьедадом". Также на путевку в Лигу чемпионов будут претендовать "Атлетик", "Бетис" и "Севилья" под руководством нового главного тренера Лопетеги.

Существенные потери понес мадридский "Атлетико", который в прошлом чемпионате занял второе место. Команду покинули уже упомянутый Гризманн, полузащитник Родри и защитник Люка Эрнандес. На их место были куплены защитники Марио Эрмосо и Киран Триппьер, полузащитники Маркус Льоренте и Жоау Фелиш.