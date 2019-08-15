Кузнецова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 16 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла восьмую сеяную американку Слоан Стивенс на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Матч третьего круга завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу 34-летней россиянки, встреча длилась 53 минуты. Спортсменки в пятый раз встречались между собой, Кузнецова одержала четвертую победу. В четвертьфинале россиянка встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (третий посев), которая в четверг переиграла шведку Ребекку Петерсон (7:5, 6:4).

Кузнецова занимает 153-е место в мировом рейтинге, Стивенс - 10-е. На счету Кузнецовой 18 побед на турнирах WTA. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытом чемпионате США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017).

Турнир в США завершится 19 августа.