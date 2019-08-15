"Бавария" матчем с "Гертой" откроет новый сезон чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 августа. Чемпионат Германии по футболу стартует в пятницу матчем между "Баварией" и берлинской "Гертой", начало - 21:30 мск. Мюнхенский клуб, который побеждал в семи предыдущих турнирах подряд, является главным фаворитом и в новом сезоне.

Самый посещаемый чемпионат Европы стартует вместе с испанским первенством, при этом в Германии уже прошли кубковые матчи. Также 3 августа "Бавария" и дортмундская "Боруссия" разыграли Суперкубок Германии. Матч прошел в Дортмунде и завершился победой хозяев со счетом 2:0. "Боруссия" взяла небольшой реванш за прошлый сезон, когда фактически сама отдала мюнхенцам титул чемпиона страны.

Фавориты сохранили своих главных тренеров. Часто критикуемые в прошлом сезоне Нико Ковач и Люсьен Фавр снова поведут "Баварию" и "Боруссию" к победам. Главное же тренерское назначение произошло в "РБ Лейпциге", который переманил к себе из "Хоффенхайма" 32-летнего специалиста Юлиана Нагельсмана.

"Шальке" и "Вольфсбург", чьи амбиции никак не соответствуют результатам, тоже вступают в сезон с новыми главными тренерами. Команду из Гельзенкирхена возглавил бывший наставник английского "Хаддерсфилда" Давид Вагнер, а Оливер Гласнер сменил австрийский ЛАСК на "Вольфсбург".

Работа на трансферном рынке

Главные клубы чемпионата Германии произвели качественные изменения своих составов. "Бавария" приобрела чемпионов мира 2018 года Люку Эрнандеса (€80 млн, по данным портала Transfermarkt) и Бенжамена Павара, которые призваны усилить игру команды в защите. Интересным переходом можно назвать аренду хорватского полузащитника Ивана Перишича. Состав "Баварии" покинули полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен, а защитник Матс Хуммельс вернулся в Дортмунд.

"Боруссия" грамотно инвестировала деньги, полученные за трансфер Кристиана Пулишича в "Челси" (более €60 млн), приобретя полузащитников Торгана Азара и Юлиана Брандта, а также основного защитника сборной Германии Нико Шульца. У "Барселоны" был выкуплен отлично проявивший себя в прошлом сезоне форвард Пако Алькасер, а вернувшийся Хуммельс будет наводить порядок в центре обороны. Дортмундцы освободили зарплатную ведомость, продав за неплохие деньги защитника Абду Диалло в ПСЖ, полузащитников Себастьяна Роде и Синдзи Кагаву в "Айнтрахт" и "Сарагосу" соответственно. Знаковыми можно назвать трансферы форвардов Андре Шюррле и Максимилиана Филиппа - первый ушел в аренду в московский "Спартак", а второй будет перезагружать карьеру в столичном "Динамо".

Один из претендентов на места в зоне Лиги чемпионов "Байер" отметился переходами Керима Демирбая ("Хоффенхайм"), Надима Амири ("Хоффенхайм"), Дэйли Синкгравена ("Аякс") и Муссы Диаби (ПСЖ). "РБ Лейпциг" приобрел Кристофера Нкунку (ПСЖ) и Адемолу Лукмана ("Эвертон"). Фанатам московского "Спартака" будет интересно последить за бывшим защитником команды Мареком Сухи, который в новом сезоне будет выступать за "Аугсбург".

Новая команда из Берлина

Новичками национального чемпионата стали "Кельн", "Падерборн" и "Унион Берлин". Столица Германии теперь будет представлена в турнире не только "Гертой".

В чемпионате Германии примут участие 18 команд - "Бавария" (Мюнхен), "Шальке" (Гельзенкирхен), "Хоффенхайм", "Боруссия" (Дортмунд), "Байер" (Леверкузен), "РБ Лейпциг", "Унион Берлин", "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне), "Боруссия" (Менхенгладбах), "Герта" (Берлин), "Вердер" (Бремен), "Аугсбург", "Падеборн", "Майнц", "Фрайбург", "Вольфсбург", "Фортуна" (Дюссельдорф) и "Кельн".

Клубы, занявшие первые четыре места, получат путевки в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21. Пятая и шестая команды, а также обладатель Кубка Германии сыграют в Лиге Европы. Две последние команды покинут элиту. Клуб, занявший 16-е место, сыграет в переходных матчах с третьей командой второго дивизиона.

Несмотря на то, что Бундеслига была образована лишь в 1963 году, первый чемпион Германии определился еще в 1903 году - им стал клуб из Лейпцига. Самой титулованной командой страны остается "Бавария" - 29 трофеев. Девять раз чемпионом Германии становился "Нюрнберг", восемь титулов у дортмундской "Боруссии", семь - у "Шальке".