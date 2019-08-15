Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

ТАСС, 16 августа. Российский теннисист Карен Хачанов уступил французу Люке Пую в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет $6,7 млн.

25-летний француз оказался сильнее девятого сеяного на турнире Хачанова со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Матч продолжался ровно два часа. Спортсмены четвертый раз встречались между собой, теперь у каждого из них по две победы. В четвертьфинале француз сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который состоится позднее в пятницу.

23-летний Хачанов в рейтинге ATP занимает девятое место, в его активе четыре титула в карьере. Высшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

Пуй занимает 31-е место в рейтинге ATP, на его счету пять трофеев в карьере. Высшим достижением француза на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2019). Также он играл в четвертьфиналах Уимблдона (2016) и Открытого чемпионата США (2016).

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.