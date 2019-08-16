Теннисист Кирьос оштрафован за неспортивное поведение во время матча турнира в Цинциннати

ТАСС, 16 августа. Австралийский теннисист Ник Кирьос наказан штрафом в размере $113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга турнира в Цинциннати (штат Огайо, США) против россиянина Карена Хачанова. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

По ходу встречи Кирьос несколько раз вступал в словесную перепалку с судьей на вышке Фергюсом Мерфи. По мнению австралийского теннисиста, арбитр слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу, что и стало причиной конфликта. Также в перерыве между вторым и третьим сетом Кирьос ушел в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки. После матча австралиец выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.

Кирьос проиграл Хачанову со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6. В заявлении ATP указаны восемь пунктов, по которым австралиец подвергся штрафу. Пять случаев непристойного поведения стоили ему $85 тыс., оскорбление судьи и нецензурная брань - $25 тыс., выход за пределы корта - $3 тыс.

24-летний австралиец занимает 27-е место в рейтинге ATP. На его счету шесть титулов. Самым высоким достижением Кирьоса на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2015) и Уимблдона (2014).

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.