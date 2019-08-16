Теннисист Маррей выступит в одиночном разряде на турнире в Уинстон-Сейлеме

ТАСС, 16 августа. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Уинстон-Сейлеме (США, штат Северная Каролина) в одиночном разряде. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

9 августа Маррей получил wild card на участие в турнире ATP в Цинциннати, где проиграл французу Ришару Гаске, сыграв матч в одиночном разряде впервые за семь месяцев. Позднее 32-летний британец отказался от участия в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

Маррей получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция. Выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. В текущем сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре.

После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс. На счету британца 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии, он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Турнир в Уинстон-Сейлеме пройдет с 18 по 24 августа. Действующим чемпионом турнира в одиночном разряде является россиянин Даниил Медведев.