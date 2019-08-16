Украинский боксер Усик дебютный поединок в супертяжелом весе проведет 12 октября

ТАСС, 16 августа. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый поединок в супертяжелой весовой категории 12 октября в Чикаго. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас в своем аккаунте Instagram.
Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.
"12 октября, Чикаго, Усик ", - написал Климас. Соперник боксера не был назван, однако, как ранее сообщалось в СМИ, им должен стать Такам.
Украинский боксер провел последний поединок в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.