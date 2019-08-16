Украинский боксер Усик дебютный поединок в супертяжелом весе проведет 12 октября

ТАСС, 16 августа. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первый поединок в супертяжелой весовой категории 12 октября в Чикаго. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас в своем аккаунте Instagram.

Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.