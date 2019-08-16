Худяков и Быканов проиграли испанцам в матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов потерпели поражение во втором матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне, которые прошли в групповой этап через квалификацию, проиграли испанцам Пабло Эррере и Андриану Гавиру со счетом 16:21, 19:21. В первом матче россияне проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену (15:21, 19:21).

Россияне занимают последнее место в группе, набрав два очка. Лидируют бразильцы Густав Карвалаес и Саймон Сантос (4), вторыми идут испанцы (3), на третьей строчке - голландская пара (3).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.