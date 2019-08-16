Эксперт: "Спартак" победил "Тун" в матче Лиги Европы благодаря вратарю Максименко

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Игра вратаря Александра Максименко помогла российскому футбольному клубу "Спартак" обыграть швейцарский "Тун" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

В четверг "Спартак" дома победил "Тун" со счетом 2:1 и по сумме двух матчей (первая игра - 3:2) вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с португальской "Брагой". Первая игра пройдет на поле соперника 22 августа, ответная - 29 августа в Москве.

"В еврокубках все не бывает гладко, без нервотрепки, - сказал Нигматуллин. - "Тун" - достаточно крепкий швейцарский клуб, поэтому я бы не стал драматизировать [то, как складывалась игра]. Все могло повернуться иначе, если бы удачно не сыграли в атаке и не выручил Александр Максименко. Явных моментов было предостаточно, но вратарь проявил себя прекрасно, выручил в трудный момент - благодаря ему команда победила".

В составе красно-белых Нигматуллин также отметил немецкого нападающего Андре Шюррле, который стал автором победного гола. "В отличие от многих других легионеров, которые приезжают в чемпионат России, он не стал брать время на адаптацию, как это сделал тот же Эсекель Понсе (новичок "Спартака", пришедший в команду в конце июня - прим. ТАСС). Немец сразу же начал приносить пользу. В идеале так и должно быть - трансферы крупных игроков в чемпионат России должны работать сразу, учитывая сумму инвестиций", - добавил Нигматуллин.

Говоря об играх "Спартака" против с "Браги", Нигматуллин провел параллель с матчами "Краснодар" - "Порту" (первый матч - 0:1, ответный - 3:2), по итогам которых российский клуб выбил португальскую команду из розыгрыша Лиги чемпионов. "Понятно, что "Брага" - уважаемый соперник, но "Спартаку" не стоит его бояться. Ожидается более серьезное противостояние, но верю, что нашей команде по силам пройти [в групповой турнир Лиги Европы]", - отметил Нигматуллин.