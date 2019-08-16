СМИ: футболист "Интера" Икарди может перейти в "Монако"

ТАСС, 16 августа. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" близок к переходу в "Монако". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Soccer Link.

По информации источника, футболист уже ведет переговоры с представителями "Монако". Предполагаемая зарплата 26-летнего форварда в новом клубе составит €7 млн в год. Отмечается, что руководство "Монако" намерено заключить с аргентинцем долгосрочный контракт.

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Икарди согласовал условия контракта с итальянским "Ювентусом".

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл в 219 матчах, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом серии А. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.

"Монако" в первом туре чемпионата Франции проиграл дома "Лиону" (0:3). Следующий матч подопечные Леонарду Жардима проведут на выезде с "Мецем". В составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.