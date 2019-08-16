Футболист "Уфы" Круговой до 19 августа сделает выбор между ЦСКА и "Зенитом"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Уфа" Данил Круговой, у которого есть предложения от ЦСКА и "Зенита", до понедельника должен выбрать команду, в которой продолжит карьеру. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

На прошлой неделе генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что Круговой входит в сферу интересов армейского клуба, выразив надежду на то, что им и "Уфе" удастся найти компромиссный вариант.

"Думаю, до понедельника будет известно, где он окажется, - сказал Газизов, отметив, что пока возможны варианты как с ЦСКА, так и с "Зенитом". - Сейчас все зависит от игрока, он ведет переговоры. Мы выбрали нейтральную позицию".

Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешел летом 2018 года. Его контракт с клубом из столицы Башкортостана рассчитан до лета 2022 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €700 тыс.