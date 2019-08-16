Путин и Медведев осмотрели волейбольный комплекс в Анапе

АНАПА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в пятницу ознакомились со спортивной инфраструктурой комплекса "Волей град" в Анапе и посмотрели, как тренируются спортсмены. Глава государства прибыл на территорию комплекса на вертолете. Здесь его ждал председатель правительства, с которым они вместе прошлись по спортивным объектам.

Пояснения Путину и Медведеву давал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который сам активно играет в волейбол и возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации по этому виду спорта. Президенты и премьер-министр посмотрели, в частности, пляжный стадион, где в это время тренировались спортсменки молодежной сборной РФ по пляжному волейболу разных возрастных категорий. В беседе с почетными гостями их тренер отметил, что в "Волей граде" созданы "шикарные условия". "Лучше базы, я думаю, что и в Европе нет", - сказал тренер.

Также Путин и Медведев в сопровождении Патрушева посмотрели разные крытые залы, в одном из которых тренировались детские команды, в другом - спортсмены одной из молодежных сборных, готовящиеся к Чемпионату мира в Тунисе. "Красивый вид спорта, зрелищный", - прокомментировал Путин игру волейболистов. Также президент и премьер осмотрели тренажерные залы, спортивные площадки под открытым небом, учебные помещения Академии волейбола, бассейн и территорию, где находятся гостиничные корпуса для спортсменов. В завершение они зашли в расположенный на территории спорткомплекса Храм святителя Николая Чудотворца.