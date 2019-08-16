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Бокс

Федерация бокса России расследует ситуацию с дисквалификацией Садама Магомедова

Ранее РУСАДА дисквалифицировало Магомедова на два года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России проведет разбирательство по ситуации с дисквалификацией боксера Садама Магомедова. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Специальная комиссия Федерации бокса России проведет разбирательство по данному вопросу и примет решение (относительно Магомедова)", - сказал Кремлев.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Магомедова на два года. Спортсмен является трехкратным чемпионом России и бронзовым призером Европейских игр.

Летом 2019 года Магомедов перешел в профессиональный бокс.

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Бокс
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