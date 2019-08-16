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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа Airbus A321

Встречи пройдут 16-18 августа

ТАСС, 16 августа. Матчи шестого тура чемпионата России по футболу начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета, следовавшего рейсом U6 178 из Москвы в Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин смогли посадить A321 на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Их эвакуацией руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина.

"В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество: пилоты посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизнь 226 пассажиров. Все матчи шестого тура Российской премьер-лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа", - говорится в сообщении.

Первый матч шестого тура чемпионата России пройдет в пятницу, "Оренбург" примет "Сочи". В субботу и в воскресенье пройдут по три матча, в понедельник - встреча между московскими "Спартаком" и ЦСКА.

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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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