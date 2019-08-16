Минспорт: астраханская программа развития дворового спорта может быть тиражирована в РФ

АСТРАХАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Разработанная в Астраханской области программа "Дворовый спорт" в рамках реализации проекта "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография") может быть тиражирована на другие регионы России. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр спорта России Павел Колобков, который находится в Астрахани с рабочей поездкой.

Программа "Дворовый спорт" стартовала в Астрахани в марте этого года, сейчас в нее вовлечены шесть муниципальных образований области из 13. В рамках проекта были определены наиболее востребованные населением виды спорта, приобретен спортивный инвентарь, проведены необходимые обучающие курсы, а также определены оптимальные часы проведения тренировок. Так, если в начале года численность посещающих спортплощадки составляла в регионе 3 тыс. человек, то на 10 августа она увеличилась до 10 тыс.

"Сегодня мы рассмотрели ряд проектов - "Футбол в школу", "Гандбол в школу". Очень интересная программа дворового спорта. Мы рассмотрим ее на присвоение статуса экспериментальной площадки. Это может быть хорошим примером для других регионов",- сказал Колобков.

Он заметил, что Астраханская область активно включилась в реализацию проекта "Спорт- норма жизни". В регионе уже более 40% населения занимаются спортом, что является высоким показателем. "Мы уверены, что задача добиться 50% - выполнимая для региона", - добавил Колобков.

В пятницу министр спорта России и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин также осмотрели академию футбола "Волгарь", которую официально планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. Академия включает в себя три больших и два мини-поля, гостиницу для проживания 40 человек. Планируется, что академию смогут посещать более пятисот детей.

"Мы обсудили перспективы постройки еще ряда спортивных объектов. Это закрытый футбольный манеж в АЦКК Трусовского района, 15 межшкольных стадионов, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Для нас очень важно наличие таких спортивных объектов: чем больше их будет у нас, тем больше будет вовлеченных в спорт людей", - добавил Бабушкин.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.