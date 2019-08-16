{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Стояновский и Красильников завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне в 1/8 финала проиграли латвийцам Янису Смединсу и Александру Самойлову

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионы мира 2019 года россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников уступили в матче 1/8 финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне проиграли латвийцам Янису Смединсу и Александру Самойлову со счетом 19:21, 25:23, 12:15. В четвертьфинале латвийские спортсмены встретятся с победителями встречи россиян Никиты Лямина и Тараса Мыськива против швейцарцев Адриана Хайдриха и Мирко Жерсона, которая состоится позднее в пятницу.

В июле Красильников и Стояновский одержали победу на чемпионате мира.

Участники были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала. Российский дуэт одержал победу в группе.

Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Суперфинал чемпионата России по шахматам
Гиря продолжает лидировать в турнирной таблице Суперфинала чемпионата России по шахматам
После шести туров шахматистка набрала 5 очков
Читать полностью