Стояновский и Красильников завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионы мира 2019 года россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников уступили в матче 1/8 финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне проиграли латвийцам Янису Смединсу и Александру Самойлову со счетом 19:21, 25:23, 12:15. В четвертьфинале латвийские спортсмены встретятся с победителями встречи россиян Никиты Лямина и Тараса Мыськива против швейцарцев Адриана Хайдриха и Мирко Жерсона, которая состоится позднее в пятницу.

В июле Красильников и Стояновский одержали победу на чемпионате мира.

Участники были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала. Российский дуэт одержал победу в группе.

Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.