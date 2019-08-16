Лешуков и Семенов уступили в 1/8 финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Константин Семенов и Илья Лешуков проиграли в матче 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне уступили бразильцам Эвандро Гонсалвешу Оливейре и Оскару Шмидту со счетом 15:21, 22:24. В четвертьфинале бразильцы сыграют с соотечественниками Густавом Карвалаесом и Саймоном Сантосом, которые в матче 1/8 финала переиграли чехов Ондрея Перушича и Давида Швейнера (21:8, 21:19).

Семенов и Лешуков в этом году выиграли этап Мирового тура в Китае, стали третьими на этапах в Нидерландах и Польше. На чемпионате Европы 2019 года в Москве они стали серебряными призерами.

Участники этапа Мирового тура были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала. Российский дуэт одержал победу в группе.

Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.