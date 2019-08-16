Гиря продолжает лидировать в турнирной таблице Суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 16 августа. Шахматистка Ольга Гиря сохраняет лидирующую позицию после шестого тура Суперфинала чемпионата России. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

В шестом туре Гиря белыми фигурами обыграла Валентину Гунину. Александра Горячкина черными переиграла Алину Кашлинскую, Наталья Погонина черными оказалась сильнее Дарьи Чарочкиной, Полина Шувалова белыми переиграла Александру Костенюк. Партии Анастасия Боднарук - Елена Томилова и Маргарита Потапова - Зарина Шафигуллина завершились вничью.

После шести туров продолжает лидировать Гиря (5 очков), второе место занимает Погонина (4,5 очка), третье - Горячкина (4), четвертое - Кашлинская (3,5), пятое - Гунина (3). Потапова, Костенюк, Боднарук и Шувалова набрали по 2,5 очка. Таблицу замыкают Томилова, Шафигуллина и Чарочкина, в активе которых по два очка.

В мужской части соревнований Никита Витюгов черными одержал победу над Владиславом Артемьевым, Кирилл Алексеенко черными переиграл Дмитрия Яковенко. Партии Эрнесто Инаркиев - Владимир Федосеев, Максим Матлаков - Евгений Томашевский, Александр Мотылев - Алексей Дреев и Александр Предке - Алексей Сарана завершились вничью.

В турнирной таблице после шестого тура по 3,5 очка набрали Витюгов, Томашевский, Матлаков, Инаркиев, Алексеенко и Предке. Три очка на счету Дреева и Мотылева, 2,5 очка в активе Федосеева, Сараны и Артемьева, таблицу замыкает Яковенко (1,5 очка).

Седьмой тур пройдет в субботу. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 22 августа, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - мужчины, 3,5 млн - женщины).