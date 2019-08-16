ФК "Спартак" дал право на бесплатное посещение матчей экипажу Airbus A321

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

"Все мы в футбольном клубе "Спартак", как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский, - говорится в заявлении пресс-службы. - Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии", которые сумели предотвратить страшную катастрофу. Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского "Спартака". И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК "Спартак-Москва" на "Открытие-Арене".

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").