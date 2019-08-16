Лямин и Мыськив вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали победу в матче 1/8 финала на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне обыграли швейцарцев Адриана Хайдриха и Мирко Жерсона со счетом 16:21, 21:19, 15:12. В четвертьфинале российский дуэт сыграет с латвийской парой Янис Смединс/Александр Самойлов, которые ранее в пятницу переиграли чемпионов мира 2019 года россиян Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова.

Лямин и Мыськив стали единственной российской парой в мужских и женских соревнованиях, сумевшей пробиться в четвертьфинал турнира. В этом сезоне Мыськив вместе с Валерием Самодаем стали вторыми на этапе Мирового тура в китайском Циньчжоу.

Участники были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала. Российский дуэт одержал победу в группе.

Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.