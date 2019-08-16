Гол Караваева помог "Витессу" разгромить "Зволле" в чемпионате Нидерландов по футболу

ТАСС, 16 августа. "Витесс" одержал крупную победу над "Зволле" со счетом 3:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Забитыми мячами отметились Тим Матавж (49-я минута, с пенальти), российский защитник Вячеслав Караваев (64) и Брайан Линссен (81). Главным тренером "Витесса" является российский специалист Леонид Слуцкий, для него это второй сезон в чемпионате Нидерландов.

"Витесс" в турнирной таблице вышел на первое место, набрав семь очков. В первом туре команда сыграла вничью с действующим чемпионом страны и полуфиналистом Лиги чемпионов прошлого сезона "Аяксом" (2:2), а в прошлом туре подопечные Слуцкого обыграли "Виллем II" (2:0). "Зволле", не набрав ни одного очка, идет на последнем, 18-м месте.

В следующем туре "Витесс" 24 августа в гостях сыграет с "Хераклесом", "Зволле" 25 августа примет "Спарту".