"Барселона" проиграла "Атлетику" в стартовом матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 16 августа. "Барселона" в гостях проиграла "Атлетику" со счетом 0:1 в стартовом матче чемпионата Испании по футболу сезона-2019/20.

Победу хозяевам на 89-й минуте принес гол 38-летнего форварда Арица Адуриса, забитый ударом в падении через себя. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте.

В матче не принял участия аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Форвард продолжает восстанавливаться от травмы ноги, из-за которой он был вынужден пропустить тур команды по США. В составе "Барселоны" первый официальный матч провели голландский полузащитник Френки де Йонг, перешедший из амстердамского "Аякса", и французский нападающий Антуан Гризманн, который пришел в команду из мадридского "Атлетико".

В следующем туре "Барселона", которая является действующим чемпионом Испании, 25 августа примет "БеЕтис", "Атлетик" 24 августа в гостях сыграет с "Хетафе".