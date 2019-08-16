Футболист "Барселоны" Коутиньо перейдет в "Баварию" на правах аренды

ТАСС, 17 августа. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутиньо проведет сезон в составе "Баварии" на правах аренды, после этого немецкая команда будет иметь право выкупа. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил о том, что в среду он и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич встречались с руководством "Барселоны" и договорились об аренде бразильского футболиста. В ближайшие дни стороны согласуют все детали сделки, после этого игрок пройдет медицинское обследование и будет представлен в качестве футболиста немецкой команды.

"Я могу подтвердить, что мы с Хасаном [Салихамиджичем] в среду были в Барселоне и достигли соглашения как с клубом, так и с игроком. Рассматривали и обсуждали этот вариант некоторое время. Для нас не имело значения имя футболиста, опирались исключительно на его профессиональные качества", - сказал Румменигге.

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн в 2018 году. В прошлом сезоне футболист провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".

В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 55 встреч, в которых забил 15 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.