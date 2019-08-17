Теннисист Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

ТАСС, 17 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $6,7 млн.

Медведев выиграл со счетом 6:2, 6:3, матч продолжался 1 час 2 минуты. Спортсмены второй раз встречались между собой, теперь на счету Медведева две победы. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Доковичем и французом Люкой Пуем. Их встреча состоится позднее в субботу.

11 августа Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии "Мастерс". В Монреале (Канада) россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.