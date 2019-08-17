СМИ: футболист "Барселоны" Видаль попал в сферу интересов "Интера" и ПСЖ

ТАСС, 17 августа. Чилийский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Артуро Видаль вошел в сферу интересов итальянского "Интера" и французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

По информации источника, наибольшие шансы заполучить чилийца у "Интера". На протяжении летнего трансферного окна представители итальянской команды пытались оформить его трансфер. "Барселона" оценила 32-летнего игрока в €20 млн. Отмечается, что ПСЖ также заинтересован в услугах футболиста и может включить его в сделку по бразильскому нападающему Неймару.

Видаль перешел в "Барселону" в 2018 году. В прошедшем сезоне он провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Также полузащитник выступал за чилийский "Коло-Коло", с которым становился трехкратным чемпионом Чили, немецкие "Байер" и "Баварию", а также итальянский "Ювентус". С "Баварией" он трижды выигрывал чемпионат Германии, дважды - Суперкубок, один раз - Кубок страны. Также в его послужном списке четыре победы в итальянском чемпионате, дважды Видаль становился обладателем Суперкубка Италии, однажды - Кубка Италии.

В составе национальной команды Чили Видаль провел 113 матчей, забив 27 голов. На его счету две золотые медали Кубка Америки (2015, 2016) и серебряная награда Кубка Конфедераций - 2017.