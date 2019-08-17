Чемпион мира по боксу в полусреднем весе Наполес скончался на 80-м году жизни

ТАСС, 17 августа. Чемпион мира по боксу в полусредней весовой категории кубинец Хосе Наполес скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).

"Всемирный боксерский совет скорбит по поводу ухода одного из величайших чемпионов в полусреднем весе всех времен. Яростный борец на ринге, он был добрым джентльменом за его пределами. Покойся с миром, уважаемый чемпион! Спасибо за прекрасные вечные воспоминания", - говорится в заявлении.

В 1969 году Наполес завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). С 1969 по 1975 он провел 13 успешных защит, всего в его послужном списке 81 победа (54 - нокаутом) и семь поражений. До 2015 года кубинец являлся рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона независимо от весовой категории (14) вместе с Мохаммедом Али. Последний поединок Наполес провел в 1976 году.

В 1969 году он был признан боксером года по версии журнала "Ring". В 1990 году Наполес был включен в Международный зал боксерской славы.