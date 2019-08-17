Российский скалолаз Кокорин стал бронзовым призером ЧМ в соревнованиях на скорость

ТАСС, 17 августа. Россиянин Станислав Кокорин завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по скалолазанию в соревнованиях на скорость. Турнир проходит в японском Хатиодзи.

Золото завоевал итальянец Людовико Фоссали, он завершил дистанцию со временем 6,871 секунды. Его соперник по финалу чех Ян Криз не смог завершить дистанцию и стал серебряным призером. Кокорин (5,835) в споре за бронзу оказался быстрее украинца Даниила Болдырева (5,934). Россиянин Владислав Деулин занял девятое место, Дмитрий Тимофеев - 11-е, Сергей Рукин - 16-е, Александр Шиков - 24-е, Николай Яриловец - 26-е.

29-летний Кокорин является самым титулованным российским скалолазом, на его счету две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира. Также россиянин становился трехкратным обладателем Кубка мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

У женщин в аналогичной дисциплине победу одержала Александра Мирослав из Польши, в финале она со временем 7,129 секунды оказалась быстрее китаянки Ню Ди (8,363). В споре за бронзу француженка Анук Жобер (7,534) победила китаянку Сун Илин (9,768). Россиянка Мария Красавина заняла шестое место, Елизавета Иванова - восьмое, Юлия Каплина - 14-е, Елена Ремизова - 16-е, Елена Красовская - 17-е, Виктория Мешкова - 40-е.

На чемпионате мира разыгрываются восемь комплектов медалей: в трех классических дисциплинах у мужчин и женщин - трудность, скорость и боулдеринг, а также в олимпийском виде - многоборье. В многоборье также будут разыграны 14 путевок на Олимпийские игры 2020 года - по семь лицензий среди мужчин и женщин.

В турнире принимают участие около 250 спортсменов из 39 стран. Чемпионат мира завершится 21 августа. В 2021 году мировое первенство по скалолазанию во пройдет в Москве. Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр в 2020 году.