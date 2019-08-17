Международный юношеский турнир по настольному теннису пройдет на о. Хайнань 17-23 августа

САНЬЯ /Китай/, 17 августа. /ТАСС/. Международный турнир по настольному теннису "Кубок имени Сюй Шаофа" состоится в городе Санья в провинции Хайнань на юге Китая с 17 по 23 августа. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

В соревнованиях примут участие 500 юных спортсменов и любителей настольного тенниса в возрасте от 4 до 18 лет. К турниру допускаются не только профессионалы, но и только начинающие путь в спорте воспитанники китайских детских и юношеских спортивных школ, дворцов молодежи, частных клубов настольного тенниса, а также школьных кружков.

Как пишет "Хайнань жибао", в этом году в турнире выступят не только граждане Китая, но и спортсмены Малайзии, Сингапура, Соединенных Штатов и других стран и регионов мира. На нем пройдут одиночные мужские и женские соревнования, а также парные состязания - мужские, женские и смешанные игры двое на двое.

Сюй Шаофа родился в 1945 году в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, он многократный победитель и призер чемпионатов мира по настольному теннису в составе китайской команды. Долгое время тренировал национальную сборную и привел команду КНР к победе на 12 чемпионатах мира. В 2001 году Сюй Шаофа был удостоен награды Международной федерации настольного тенниса за вклад в развитие спорта. В настоящее время занимается организацией непрофессиональных молодежных турниров по настольному теннису в КНР и других странах и регионах мира.

Настольный теннис в Китае

Китай по праву считается мировым лидером в игре в настольный теннис. С 1970-х годов его спортсменки уверенно лидируют в женском мировом зачете: сборная китайских теннисисток всего лишь дважды уступала победу в командном зачете - в 1991 году и в 2010 году. В мужском зачете первенство также принадлежит спортсменам из Китая - с 2001 года сборная страны завоевывала золото на всех чемпионатах мира. В 1988 году настольный теннис был включен в программу олимпийских игр: из 32 комплектов золотых наград, разыгранных с конца 80-х по сегодняшний день, 28 досталось китайцам.

Cпортивные обозреватели, эксперты и болельщики нередко задаются вопросом, в чем секрет спортсменов из КНР. За рубежом юные теннисисты пытаются копировать технику всемирно известных Ма Луна, Чжан Цзэдуна, Чжан Цзикэ и других китайских атлетов. Однако просмотра видеороликов с игрой китайских гуру настольного тенниса, по всей видимости, недостаточно - в мировых рейтингах игроков все первые места в этом виде спорта по-прежнему принадлежат только спортсменам КНР.