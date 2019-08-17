Лямин и Мыськив завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив потерпели поражение в четвертьфинальном матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне уступили представителям Латвии Янису Смединсу и Александру Самойлову со счетом 18:21, 26:24, 12:15. Латвийские спортсмены в полуфинале сыграют с бразильцами Густавом Карвалаесом и Саймоном Сантосом, которые в другом четвертьфинале обыграли соотечественников Эвандро Гонсалвеша Оливейру и Оскара Шмидта со счетом 17:21, 21:13, 15:12.

Лямин и Мыськив стали единственной российской парой в мужских и женских соревнованиях, сумевшей пробиться в четвертьфинал турнира. В этом сезоне Мыськив вместе с Валерием Самодаем стали вторыми на этапе Мирового тура в китайском Циньчжоу.

Участники были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала. Российский дуэт одержал победу в группе.

Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.