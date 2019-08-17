"Крылья Советов" прервали четырехматчевую серию поражений в чемпионате России по футболу

ТАСС, 17 августа. Самарские "Крылья Советов" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
Голы у победителей на счету молдаванина Раду Гынсаря (28-я минута), Александра Соболева (79) и хорвата Деяна Радоньича (84). В составе хозяев отличился Андрей Панюков (90). На 67-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Урала" Роман Емельянов. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов.
Для Гынсаря этот гол стал первом в матчах российского первенства, Соболев забил пятый гол в чемпионате и вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров.
Дамир Юсупов, командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в поле возле аэропорта Жуковский, нанес первый символический удар по мячу в матче.
Самарский клуб прервал серию из четырех поражений, в предыдущий раз "Крылья Советов" побеждали в матче первого тура против ЦСКА (2:0), который прошел 14 июля. "Урал" не может выиграть в четвертом матче подряд, потерпев три поражения и один матч сыграв вничью. В последний раз подопечные Дмитрия Парфенова побеждали 21 июля в домашнем матче второго тура против грозненского "Ахмата" (3:0).
В турнирной таблице "Крылья Советов" поднялись на десятое место, набрав шесть очков, "Урал" идет на девятой строчке с семью очками. В следующем туре самарский клуб сыграет дома со столичным "Спартаком" 25 августа, "Урал" днем позднее сыграет с "Сочи" на своем поле.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|4
|Краснодар
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|5
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|6
|Локомотив
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|7
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|9
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|11
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|4-8
|6
|12
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|13
|Тамбов
|5
|1
|1
|3
|6-7
|4
|14
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2