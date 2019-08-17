"Крылья Советов" прервали четырехматчевую серию поражений в чемпионате России по футболу

ТАСС, 17 августа. Самарские "Крылья Советов" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Голы у победителей на счету молдаванина Раду Гынсаря (28-я минута), Александра Соболева (79) и хорвата Деяна Радоньича (84). В составе хозяев отличился Андрей Панюков (90). На 67-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Урала" Роман Емельянов. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов.

Для Гынсаря этот гол стал первом в матчах российского первенства, Соболев забил пятый гол в чемпионате и вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров.

Дамир Юсупов, командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в поле возле аэропорта Жуковский, нанес первый символический удар по мячу в матче.

Самарский клуб прервал серию из четырех поражений, в предыдущий раз "Крылья Советов" побеждали в матче первого тура против ЦСКА (2:0), который прошел 14 июля. "Урал" не может выиграть в четвертом матче подряд, потерпев три поражения и один матч сыграв вничью. В последний раз подопечные Дмитрия Парфенова побеждали 21 июля в домашнем матче второго тура против грозненского "Ахмата" (3:0).

В турнирной таблице "Крылья Советов" поднялись на десятое место, набрав шесть очков, "Урал" идет на девятой строчке с семью очками. В следующем туре самарский клуб сыграет дома со столичным "Спартаком" 25 августа, "Урал" днем позднее сыграет с "Сочи" на своем поле.