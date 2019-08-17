{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Крылья Советов" прервали четырехматчевую серию поражений в чемпионате России по футболу

Самарцы обыграли в гостях "Урал" со счетом 3:1
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
Футболисты "Урала" Эрик Бикфалви и "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов
© Донат Сорокин/ТАСС
Футболисты "Крылья Советов" Дмитрий Кабутов и "Урала" Петрус Бумаль
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Самарские "Крылья Советов" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Голы у победителей на счету молдаванина Раду Гынсаря (28-я минута), Александра Соболева (79) и хорвата Деяна Радоньича (84). В составе хозяев отличился Андрей Панюков (90). На 67-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Урала" Роман Емельянов. Лучшим игроком матча был признан полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов.

Для Гынсаря этот гол стал первом в матчах российского первенства, Соболев забил пятый гол в чемпионате и вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров.

Дамир Юсупов, командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в поле возле аэропорта Жуковский, нанес первый символический удар по мячу в матче.

Самарский клуб прервал серию из четырех поражений, в предыдущий раз "Крылья Советов" побеждали в матче первого тура против ЦСКА (2:0), который прошел 14 июля. "Урал" не может выиграть в четвертом матче подряд, потерпев три поражения и один матч сыграв вничью. В последний раз подопечные Дмитрия Парфенова побеждали 21 июля в домашнем матче второго тура против грозненского "Ахмата" (3:0).

В турнирной таблице "Крылья Советов" поднялись на десятое место, набрав шесть очков, "Урал" идет на девятой строчке с семью очками. В следующем туре самарский клуб сыграет дома со столичным "Спартаком" 25 августа, "Урал" днем позднее сыграет с "Сочи" на своем поле.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит54109-213
2Ростов532010-711
3ЦСКА53114-310
4Краснодар53118-410
5Арсенал53118-610
6Локомотив53119-410
7Спартак52216-58
8Рубин52123-37
9Урал62139-137
10Крылья Советов62049-96
11Ахмат52034-86
12Динамо51223-45
13Тамбов51136-74
14Уфа51136-84
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
Теги
Российский футбол
Бокс
Международная ассоциация бокса сняла обвинения с Кремлева
Также обвинения сняты с украинца Владимира Продивуса
Читать полностью