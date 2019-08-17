Обучение судей финального фестиваля ГТО среди учащихся прошло в "Артеке"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Семинар по обучению судейских бригад для спортивной программы финального этапа фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций прошел в "Артеке". Об этом ТАСС в субботу сообщили в федеральном государственном бюджетном учреждении "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский".

Мероприятие прошло в "Артеке" с 16 по 17 августа. Судьи для финального фестиваля этапа ГТО будут отобраны по итогам практических занятий. В рамках мероприятия состоялся семинар по вопросам внедрения программного продукта для электронного фиксирования результатов ГТО в подсистеме "Фестивали".

Финальный этап фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций пройдет в детском центре "Артек" в Крыму с 17 октября по 7 ноября. Более 200 тысяч школьников приняли участие в региональных этапах фестиваля и поборолись за право отобраться в финальную часть турнира.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.