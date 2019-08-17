Пензенский "Локомотив" впервые стал победителем чемпионата России по регби-7

ТАСС, 17 августа. Пензенский "Локомотив" выиграл мужской чемпионат России по регби-7, став победителем четвертого тура турнира. Соревнования проходили в Красноярске.

В заключительной встрече "Локомотив" победил красноярский "Енисей-СТМ" со счетом 14:0. Третье место в четвертом туре занял клуб "ВВА-Подмосковье", оказавшийся сильнее петербургской "Нарвской заставы" (17:12).

По итогам четырех туров "Локомотив" занял первое место, набрав 63 очка. Столько же набрал "Енисей-СТМ", однако красноярский клуб занял второе место по результату личной встречи. Бронзовые награды первенства России завоевали регбисты краснодарской "Кубани".

Первый чемпионат России по регби-7 прошел в 1993 году, в 1998, 1999 и 2002 годах турнир не проводился. "Локомотив" впервые завоевал золотые награды соревнований, впервые участие в первенстве России пензенский клуб принял в 2018 году. Рекорд по количеству побед в чемпионатах России принадлежит "ВВА-Подмосковью".