"Краснодар" одержал четвертую победу в чемпионате России по футболу, обыграв "Тамбов"

ТАСС, 17 августа. Футболисты "Краснодара" победили "Тамбов" со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе в Саранске, где тамбовский клуб проводит домашние матчи, поскольку не может в ближайшие три месяца играть на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям РПЛ.

Голы забили Вандерсон (2-я минута) и Даниил Уткин (78-я минута). Уткин, являющийся воспитанником "Краснодара", 14 августа стал автором дубля в составе "Краснодара-2" в матче восьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского "Чертаново" (2:1). Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, который до этого выходил в стартовом составе команды во всех официальных матчах, остался на скамейке запасных, вместо него на поле с первых минут вышел Станислав Крицюк, последний раз проводивший матч в основном составе "Краснодара" в РПЛ 9 декабря 2018 года против "Уфы" (1:1).

Лучшим игроком матча признан Вандерсон.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести матчей и одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Столько же очков у петербургского "Зенита", подопечные Сергея Семака имеют матч в запасе, который они проведут позднее в субботу дома против грозненского "Ахмата". "Тамбов" идет на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.

В следующем туре "Краснодар" 24 августа на домашнем поле сыграет с московским "Локомотивом", а 21 августа на выезде проведет первый матч с греческим "Олимпиакосом" в раунде плей-офф квалификации раунда Лиги чемпионов. "Тамбов" в шестом туре РПЛ 24 августа сыграет дома со столичным "Динамо".