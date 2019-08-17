"Краснодар" одержал четвертую победу в чемпионате России по футболу, обыграв "Тамбов"

ТАСС, 17 августа. Футболисты "Краснодара" победили "Тамбов" со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе в Саранске, где тамбовский клуб проводит домашние матчи, поскольку не может в ближайшие три месяца играть на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям РПЛ.
Голы забили Вандерсон (2-я минута) и Даниил Уткин (78-я минута). Уткин, являющийся воспитанником "Краснодара", 14 августа стал автором дубля в составе "Краснодара-2" в матче восьмого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского "Чертаново" (2:1). Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, который до этого выходил в стартовом составе команды во всех официальных матчах, остался на скамейке запасных, вместо него на поле с первых минут вышел Станислав Крицюк, последний раз проводивший матч в основном составе "Краснодара" в РПЛ 9 декабря 2018 года против "Уфы" (1:1).
Лучшим игроком матча признан Вандерсон.
"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести матчей и одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Столько же очков у петербургского "Зенита", подопечные Сергея Семака имеют матч в запасе, который они проведут позднее в субботу дома против грозненского "Ахмата". "Тамбов" идет на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.
В следующем туре "Краснодар" 24 августа на домашнем поле сыграет с московским "Локомотивом", а 21 августа на выезде проведет первый матч с греческим "Олимпиакосом" в раунде плей-офф квалификации раунда Лиги чемпионов. "Тамбов" в шестом туре РПЛ 24 августа сыграет дома со столичным "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|5
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|6
|Локомотив
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|7
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|9
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|11
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|4-8
|6
|12
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|6-9
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2