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WTA

Кузнецова обыграла вторую ракетку мира Барти в полуфинале турнира в США

Россиянка вышла в финал турнира WTA впервые с 30 июля 2018 года
Светлана Кузнецова AP Photo/John Minchillo
Описание
Светлана Кузнецова
© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 17 августа. Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

34-летняя Кузнецова победила первую сеяную турнира со счетом 6:2, 6:4, матч продолжался 1 час 6 минут. Спортсменки впервые встречались между собой. В финале россиянка сыграет с победительницей матча между американской Софией Кенин и ее соотечественницей Мэдисон Киз. Кузнецова вышла в финал турнира WTA впервые с 30 июля 2018 года, когда стала победительницей соревнований в Вашингтоне.

На данный момент Кузнецова занимает 153-е место в рейтинге WTA, на ее счету 18 титулов. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытом чемпионате США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017).

Барти во втором круге турнира в Цинциннати обыграла россиянку Марию Шарапову. Австралийка занимает второе место в рейтинге WTA, на счету 23-летней спортсменки 16 побед на турнирах WTA. В нынешнем году Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.

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