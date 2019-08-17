Ольга Гиря сохранила лидерство в Суперфинале чемпионата РФ по шахматам после семи туров

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Шахматистка Ольга Гиря сохраняет лидирующую позицию после седьмого тура Суперфинала чемпионата России. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

В седьмом туре Гиря черными фигурами обыграла Зарину Шафигуллину. Валентина Гунина белыми выиграла у Дарьи Чарочкиной, Алина Кашлинская черными оказалась сильнее Александры Костенюк, а Наталья Погонина белыми победила Полину Шувалову. Партии Анастасия Боднарук - Александра Горячкина и Елена Томилова - Маргарита Потапова завершились вничью.

После семи туров продолжает лидировать Гиря (6 очков), второе место занимает Погонина (5,5), далее идут Горячкина и Кашлинская (по 4), Гунина (4), Потапова и Боднарук (по 3), Костенюк, Шувалова и Томилова (по 2,5). Таблицу замыкают Шафигуллина и Чарочкина, в активе которых по два очка.

В мужской части соревнований Евгений Томашевский белыми фигурами одержал победу над Владиславом Артемьевым. Партии Кирилл Алексеенко - Эрнесто Инаркиев, Алексей Дреев - Александр Предке, Владимир Федосеев - Максим Матлаков, Никита Витюгов - Александр Мотылев и Алексей Сарана - Дмитрий Яковенко завершились вничью.

В турнирной таблице после седьмого тура лидирует Томашевский, набравший 4,5 очка. Витюгов, Матлаков, Инаркиев, Алексеенко и Предке имеют в активе по четыре очка. По 3,5 очка на счету Дреева и Мотылева, три очка в активе Сараны и Федосеева, 2,5 очка - у Артемьева, таблицу замыкает Яковенко (2).

Восьмой тур пройдет в воскресенье. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 22 августа, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - мужчины, 3,5 млн - женщины).