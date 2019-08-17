"Реал" в меньшинстве победил "Сельту" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 августа. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Сельту" из Виго со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Испании.

В составе "Реала" голы забили Карим Бензема (12-я минута), Тони Кросс (61) и Лукас Васкес (80). У "Сельты" забитый мяч на счету Икера Лосады (90+1).

В добавленное к первому тайму время отличился испанский полузащитник "Сельты" Браис Мендес, однако его был мяч отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 56-й минуте матча за грубую игру арбитр встречи удалил хорватского полузащитника "Реала" Луку Модрича. Первый матч в составе "Реала" провел сербский нападающий Лука Йович, перешедший в летнее трансферное окно из немецкого "Айнтрахта" за €60 млн.

В следующем матче "Реал" на домашнем поле сыграет с "Вальядолидом", "Сельта" также дома встретится с "Валенсией". Обе встречи пройдут 24 августа.