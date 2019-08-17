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Футбол в России

"Зенит" в большинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 48 468 зрителей.

На седьмой минуте матча с поля был удален капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Лучшим игроком матча был признан защитник "Зенита" Юрий Жирков.

"Зенит" и "Ахмат" провели между собой 27 матчей в разных турнирах, петербургский клуб выиграл 12 встреч, грозненский - семь, еще восемь игр завершились ничейным результатом. "Ахмат" не может победить "Зенит" с 7 мая 2017 года, тогда грозненский клуб на выезде выиграл со счетом 1:0.

"Зенит" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" идет десятым, имея в активе семь очков.

В следующем туре "Зенит" 24 августа сыграет в гостях с "Уфой". "Ахмат" днем позднее на выезде встретится с московским ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит64209-214
2Краснодар641110-413
3Ростов532010-711
4ЦСКА53114-310
5Арсенал53118-610
6Локомотив53119-410
7Спартак52216-58
8Рубин52123-37
9Урал62139-137
10Ахмат62134-87
11Крылья Советов62049-96
12Динамо51223-45
13Уфа51136-84
14Тамбов61146-94
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
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