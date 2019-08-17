"Зенит" в большинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 августа. Футболисты петербургского "Зенита" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 48 468 зрителей.
На седьмой минуте матча с поля был удален капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Лучшим игроком матча был признан защитник "Зенита" Юрий Жирков.
"Зенит" и "Ахмат" провели между собой 27 матчей в разных турнирах, петербургский клуб выиграл 12 встреч, грозненский - семь, еще восемь игр завершились ничейным результатом. "Ахмат" не может победить "Зенит" с 7 мая 2017 года, тогда грозненский клуб на выезде выиграл со счетом 1:0.
"Зенит" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" идет десятым, имея в активе семь очков.
В следующем туре "Зенит" 24 августа сыграет в гостях с "Уфой". "Ахмат" днем позднее на выезде встретится с московским ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|5
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|6
|Локомотив
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|7
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|9
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|10
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|12
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|6-9
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2