Матч "Динамо" - "Локомотив" и еще две игры продолжат программу шестого тура РПЛ

Все воскресные встречи тура начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв. Президент РФ Владимир Путин 16 августа присвоил летчикам звания Героев России.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Программа шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится тремя матчами в воскресенье. Казанский "Рубин" проведет домашнюю встречу против тульского "Арсенала (начало - 14:00 мск), "Уфа" примет "Ростов" (16:30 мск), а "Динамо" сыграет в дерби против "Локомотива" (19:00 мск).

Игра между "Рубином" и "Арсеналом" пройдет на Центральном стадионе. Казанцы смогут провести первый домашний матч сезона-2019/20 на "Казань-Арене" не раньше сентября из-за чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills, который пройдет с 22 по 27 августа. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Стартовые туры в исполнении казанцев стали неожиданностью для многих, ведь команда переживает один из самых непростых периодов, однако клуб неплохо провел первые матчи сезона. Команда Романа Шаронова набрала семь очков и идет на девятом месте в чемпионате России. "Рубин" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1), обыграл "Динамо" (1:0) и грозненский "Ахмат" (1:0), а также уступил ЦСКА (0:1) и "Краснодарe" (0:1).

Хотя главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо, настоящим лидером на тренерской скамейке становится Роман Шаронов. 42-летний специалист очень активно подсказывает на бровке, как действовать игрокам на поле, хотя у россиянина нет лицензии категории Pro, которая позволяет ему демонстративно управлять командой. В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Рубин" на 1 млн рублей, а Шаронова - на 200 тыс. за демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера на матче с "Краснодаром". В соответствии с частью 2 статьи 90 дисциплинарного регламента РФС, в случае повторного нарушения КДК РФС также вправе применить к Шаронову дисквалификацию сроком до трех матчей.

В прошлом туре "Арсенал" добыл первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, обыграв "Уфу" (1:0). "Арсенал" подходит к матчу с "Рубином" в полном составе.

Дерби "Динамо" - "Локомотив"

Первым московским дерби в шестом туре станет матч между "Динамо" и "Локомотивом". Игра состоится на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке, рассудит встречу Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Алексей Сухой из подмосковных Люберец и Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Пока в активе команды Дмитрия Хохлова лишь одна победа в пяти матчах и 12-е место в таблице.

Перед матчем с "Зенитом" "Динамо" объявило о переходе защитника сборной России Романа Нойштедтера и форварда дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа. Мощное усиление должно поспособствовать в борьбе за самые высокие места в чемпионате России. А пока команде в течение нескольких недель не сможет помочь вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин, который получил травму в игре против "Зенита". 32-летнему россиянину диагностировали травму задней поверхности бедра.

"Локомотив" подкрепляет чемпионские амбиции прекрасным стартом в РПЛ, подопечные Юрия Семина занимают пока пятое место, набрав десять очков, но имеют все шансы, чтобы оказаться в первой тройке по итогам тура. За исключением травмированных Эдера, который получил травму руки перед игрой с самарцами, и Джефферсона Фарфана, выбывшего из строя еще до начала сезона, красно-зеленые не имеют футболистов в лазарете.

Статистика встреч между командами говорит о том, что "Локомотив" является фаворитом - в 54 очных встречах в чемпионатах России красно-зеленые добивались победы 25 раз, "Динамо" - 14, еще 15 матчей завершились вничью. В последний раз бело-голубые обыгрывали железнодорожников еще в марте 2013 года (1:0). В первом круге прошлого сезона команды не выявили победителя (1:1), а затем "Локомотив" добился минимальной победы в гостях (1:0).

"Уфа" навяжет борьбу "Ростову"

"Уфа" набрала четыре очка после пяти туров и идет на 13-й строчке. Клуб из столицы Башкирии пока единственную победу одержал в игре против самарских "Крыльев Советов" (2:1), после этого подопечные Вадима Евсеева сыграли в ничью с новичком РПЛ "Сочи" (0:0), а в пятом туре уступили тульскому "Арсеналу". "Уфа" подходит к игре против "Ростова" без травмированных футболистов.

После пяти матчей "Ростов" идет третьим в турнирной таблице, набрав восемь очков, подопечные Валерия Карпина показывают стабильный футбол на старте чемпионата. Игра пройдет на стадионе "Нефтяник". Главным арбитром матча будет Евгений Турбин из Дмитрова.