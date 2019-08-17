Непомнящий проиграл Ананду в первом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 18 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами проиграл индийцу Вишванатану Ананду в партии первого тура Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тыс.), пятого этапа мирового шахматного Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Победа Ананда стала единственной в стартовом туре соревнований. По итогам раунда ничейные результаты были зафиксированы в партиях Сергей Карякин (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Магнус Карлсен (Норвегия) - Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США) - Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) - Уэсли Со (США), Левон Аронян (Армения) - Максим Вашье-Лаграв (Франция).

В рамках второго тура, который пройдет в воскресенье, Непомнящий черными фигурами сыграет с Каруаной, а Карякин белыми фигурами начнет партию против Дин Лижэня.

Турнир проходит в один круг, выходной - 22 августа. Контроль времени - классический, шахматисты имеют по 100 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.

Кубок завершится 29 августа.