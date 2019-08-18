Российский боксер Козаев проиграл бывшему чемпиону мира IBO ван Хердену в США

ТАСС, 18 августа. Россиянин Асланбек Козаев потерпел поражение в шестом поединке на американском ринге. В рейтинговом 10-раундовом поединке весовой категории до 66,68 кг в Лос-Анджелесе он проиграл бывшему чемпиону мира по версии Международной боксерской организации (IBO) южноафриканцу Крису ван Хердену по очкам.

Все судьи отдали победу ван Хердену - 79:73, 79:73, 78:74.

31-летний Козаев потерпел третье поражение в карьере при 33 победах (8 нокаутом) и одной ничьей. Он в шестой раз выступал в США, до этого дважды проиграв и трижды выиграв, ранее Козаев также проводил поединки, помимо России, в Германии, Латвии и Испании. Боксер, выступающий в грозненском клубе "Ахмат", прервал серию из семи побед. Ранее он владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) среди молодежи, региональными поясами по версиям WBC и IBO.

32-летний ван Херден одержал 28-ю победу (12 нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. Он провел второй поединок под эгидой американской промоутерской компании Top Rank ("Топ рэнк"). Южноафриканец владел титулом чемпиона мира по не входящей в число престижных версий IBO в 2011-2013 годах, дважды его защитив. Ранее он работал спарринг-партнером бывшего обладателя пояса Асболютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора.

Поединок прошел на разогреве у мексиканца Эмануэля Наваррете и американца Франсиско де Ваки, которые поспорят за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в весе до 55,22 кг.