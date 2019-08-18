Джокович: Медведев является одним из лучших теннисистов в мире

ТАСС, 18 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева одним из лучших теннисистов в мире. Его слова приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В ночь на воскресенье Медведев победил Джоковича в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" ATP в Цинциннати (штат Огайо, США) со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

"Я думал, что провожу хороший матч, возможно, в третьем сете, когда при счете 1:1 Медведев сделал брейк, я мог бы сыграть немного лучше, - сказал 32-летний Джокович. - Но когда твой оппонент подает вторую подачу со скоростью 206 км/ч, не совершает слишком много двойных ошибок и играет по каждому мячу, ты просто должен снять шляпу и поздравить его. Медведев стремится попасть в топ-5 рейтинга ATP, он является одним из лучших игроков в мире. Россиянин существенно улучшил свою игру с Открытого чемпионата Австралии (Джокович обыграл Медведева в четвертом круге турнира со счетом 3-1 по сетам)".

"Медведев отлично играл со счета 4:3 в его пользу во втором сете (Медведев сделал брейк при этом счете и выиграл партию - прим. ТАСС), - продолжил Джокович. - Я старался принять его подачу, но невозможно ожидать и подготовиться к тому, что твой соперник будет так сильно и точно подавать вторую подачу. В своей карьере я не так часто встречал игроков, которые с одинаковой силой и скоростью выполняют первую и вторую подачу. Его сильная уверенность в себе позволила показать такую игру, я поздравляю его, он заслужил эту победу".

Медведев вышел в финал на третьем турнире подряд, за последние 19 дней он сыграл 17 матчей. В начале августа в финале турнира в Вашингтоне россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу, а 11 августа проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в решающем матче турнира серии "Мастерс" в канадском Монреале. После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP, победа на турнире в Цинциннати позволит ему подняться на пятое место. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP.

Джокович является 16-кратным чемпионом турниров серии Большого шлема, он семь раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии, пять раз - на Уимблдоне, три раза - на Открытом чемпионате США и один раз - на Открытом чемпионате Франции. На его счету 75 титулов на турнирах ATP, он является бронзовым призером летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года в одиночном разряде и победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Сербии (2010), а также рекордсменом по количеству заработанных призовых (свыше $100 млн).